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墨西哥一酒吧發生槍擊事件致7人死亡
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2025-01-06 14:17:35
中評社北京1月6日電／據新華社報導，墨西哥東南部塔瓦斯科州檢方5日下午發布公告說，該州首府比亞埃爾莫薩市一處酒吧4日晚發生一起槍擊事件，造成7人死亡、5人受傷。
公告說，一群持槍者衝入當地一家名為“藍色之家”的酒吧，開槍射擊現場人員，隨後逃離現場。
墨西哥安全部長奧馬爾·加西亞通過社交媒體表示，將協調司法部門和地方安全部門盡快逮捕槍擊事件嫌疑人。
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