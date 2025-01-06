非洲國家為何對西方駐軍連下“逐客令”

中評社北京1月6日電／據新華社報導，西非國家科特迪瓦和塞內加爾日前要求法國駐軍撤離。近年來，已有多個非洲國家要求包括法國在內的西方國家撤軍。分析人士指出，這反映出非洲國家對擺脫西方操控、實現獨立自主與建立平等關係的渴望進一步加深，同時也意味著西方假借“反恐”之名的“新殖民主義”正在失去立足之地。



連下“逐客令”



2024年12月31日，科特迪瓦和塞內加爾兩國總統發表新年致辭時都提出，要讓法國從本國撤軍，時間表從2025年開始。



近年來，非洲國家已多次對西方國家駐軍下達“逐客令”。此前，馬裡、布基納法索、尼日爾三國過渡政府均要求法國撤軍。從2022年至2023年12月底，法國先後從這三國完全撤軍。法軍2024年12月10日開始從乍得撤出第一批人員。此外，美國國防部2024年4月宣布，將從乍得和尼日爾撤出大部分駐軍。德國2024年7月宣布將從尼日爾撤軍。



長期以來，非洲尤其是薩赫勒地區恐怖主義肆虐，安全形勢嚴峻。過去十來年，美國和法國以“反恐”為名在該地區駐軍，然而當地恐怖主義威脅卻愈演愈烈，民眾長期身處動亂與貧困，導致反“新殖民主義”浪潮高漲。



分析人士指出，越來越多的非洲國家要求歐美國家撤軍，是這一地區與西方大國關係結構性轉變的一部分，其背後是非洲民眾對西方駐軍的強烈不滿，反映出非洲各國獨立自主意識日益增強、消除西方殖民影響的決心愈加堅定。