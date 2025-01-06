美國會將點數選舉人票確認特朗普當選總統

中評社北京1月6日電／據新華社報導，美國國會6日將點數選舉人票，正式確認前總統、共和黨總統候選人特朗普當選下一任總統。



依據選舉程序，美國國會參眾兩院將在6日舉行聯席會議，確認特朗普在2024年11月美國總統選舉中獲勝，當選下一任總統。



美國總統選舉實行“選舉人團”間接選舉制度。選舉人團由538名選舉人組成，獲得半數以上即至少270張選舉人票的候選人獲勝。



2024年美國大選選舉日投票於11月5日舉行。2024年12月17日，美國50個州和首都華盛頓哥倫比亞特區各自舉行選舉人會議，投票選舉下任總統。結果顯示，特朗普獲得312張選舉人票，現任副總統、民主黨總統候選人哈里斯獲得226張。國會點數選舉人票是總統選舉結果最後的確認步驟。



4年前的“國會山騷亂”正是發生在國會點數選舉人票的這一天。特朗普2020年競選連任失敗後，聲稱選舉存在“大規模舞弊”。他的大批支持者於2021年1月6日闖入國會，試圖阻止國會認證選舉結果。騷亂導致5人死亡、上百名警察受傷。最新數據顯示，已有1500餘人因這起騷亂受到聯邦刑事指控。



根據一項大選後的民意調查，六成選民表示，他們非常或在某種程度上擔心2024年總統選舉後會發生類似2021年“國會山騷亂”的事件。