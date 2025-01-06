【
大
中
小
】 【
打 印
】
新一輪“民青局—聯合國義工實習”計劃推出
http://www.CRNTT.com
2025-01-06 14:48:24
中評社北京1月6日電／據大公文匯網報導，新一輪民青局——聯合國義工實習計劃（前稱聯合國志願人員組織——香港大學生義工實習計劃）推出，現正接受本地大學生申請。計劃提供20個來自聯合國轄下不同機構的實習崗位，涵蓋衞生與教育、環境和創新管理等多個特定範疇，分布於多個“一帶一路”地區國家。實習期由今年7月至12月，為期6個月。截止日期為1月24日中午12時，立即看圖瞭解詳情。
入選的義務實習生將獲提供全額資助，包括香港至實習地點的來回機票和每月生活津貼等，亦會在出發前獲安排合適的訓練活動。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
聯大通過《聯合國打擊網絡犯罪公約》
(2024-12-25 15:16:47)
瑞典宣布停止資助聯合國近東救濟工程處
(2024-12-21 15:54:08)
聯大以壓倒性多數通過決議要求加沙立即停火
(2024-12-12 15:24:28)
探訪聯合國防治荒漠化公約大會中國館
(2024-12-06 10:41:04)
“寧夏經驗”走進聯合國防治荒漠化大會
(2024-12-05 15:26:49)
聯合國塑料公約新一輪談判無果而終
(2024-12-03 16:02:17)
聯合國防治荒漠化公約大會中國館開館
(2024-12-03 11:13:30)
《聯合國防治荒漠化公約》第十六次大會開幕
(2024-12-03 10:25:20)
聯合國援助機構暫停經加沙南端口岸運入物資
(2024-12-02 14:35:18)
中國代表：安理會在加沙衝突中“不合格”
(2024-11-26 15:39:56)