新一輪“民青局—聯合國義工實習”計劃推出

中評社北京1月6日電／據大公文匯網報導，新一輪民青局——聯合國義工實習計劃（前稱聯合國志願人員組織——香港大學生義工實習計劃）推出，現正接受本地大學生申請。計劃提供20個來自聯合國轄下不同機構的實習崗位，涵蓋衞生與教育、環境和創新管理等多個特定範疇，分布於多個“一帶一路”地區國家。實習期由今年7月至12月，為期6個月。截止日期為1月24日中午12時，立即看圖瞭解詳情。



入選的義務實習生將獲提供全額資助，包括香港至實習地點的來回機票和每月生活津貼等，亦會在出發前獲安排合適的訓練活動。