全國新鐵路運行圖　香港高鐵通93城

調圖後，京廣高鐵將全線按時速350公里高標運營。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京1月6日電／據大公文匯網報導，2025年1月5日0時起，全國鐵路將正式啟用新的列車運行圖，高鐵直通香港的內地城市大幅擴容，不僅乘高鐵至香港的鐵路站點增加到93個，更多的內地旅遊文化名城——陝西西安、湖北武漢、河南洛陽、江蘇蘇州、浙江杭州、安徽黃山等區域經濟、文化中心在高鐵網絡上與香港形成“始發直達”之勢，粵港澳大灣區則幾近實現了高鐵“地鐵化”。香港進一步融入國家高鐵大網絡，不僅為旅客往返帶來便利，進一步豐富多層次交通體系，更將為兩地經貿、文化、旅遊等多領域的交流合作注入全新動能。



西安洛陽直達 數百元車票親民



以往，從內地的西北、中原地區到香港，路途的輾轉令人望而卻步。而隨著5日新列車運行圖的實行，由西安北至深圳北的G828／G825次高鐵延伸至香港西九龍站，從西安和洛陽分別僅需10小時5分鐘及8小時36分鐘，就能直達香港西九龍站，大大縮短了兩地的時空距離。同日16時03分，G885次復興號列車從武漢站開出，駛向香港西九龍站，這是武漢始發開出的首趟到香港高鐵列車，全程僅需4小時33分，拉開了兩座城市“高鐵始發往返”的歷史序幕。沿途串聯起武漢都市圈、長株潭都市圈、粵港澳大灣區，傍晚吃碗熱乾麵出發，晚上就可抵達香港喝上絲襪奶茶，比起千餘元的機票，768元的復興號高鐵列車票更顯親民。



“下午蘇杭，晚上香港”



在長三角，隨著滬蘇湖高鐵的開通，原上海虹橋—香港西九龍G99／100次列車改經滬蘇湖高鐵、合杭高鐵、杭昌高鐵、京港高鐵運行，雙向停靠南昌東站、蘇州南、杭州西、黃山北等站，南昌、蘇州、杭州、黃山等地的遊客，也能直接坐高鐵至香港。更重要的是，與原來從杭州東站至香港西九龍“夕發朝至”的動臥列車相比，高鐵列車速度更快，從蘇州南站和杭州西站出發，分別7.5小時、6.5小時可抵達香港西九龍站，在途時間縮短約三個小時，輕鬆實現“下午蘇杭，晚上香港”！並且動臥列車衹有周五至周一才有，而高鐵列車則是天天發車，對於需要臨時出行的旅客而言，選擇高鐵可以說走就走！



“早上先到杭州西站附近的良渚古城逛逛，坐上高鐵，7個小時不到就能到香港，正好可以趕上去看維港的夜景，一天之內可以感受兩座城市的不同美景，真的是太方便了。”有杭州市民點讚安排。杭州西站的便民服務中心還開設了“港澳個人旅遊簽註業務”辦理，3分鐘完成，即辦即出。