富權：柯建銘喊“雙罷”是“一個人的武林”？

中評社香港1月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：柯建銘喊“雙罷”是“一個人的武林”？以下為文章內容。



台灣地區民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，在上週五“立法院”院會中突然要求變更事項，將改選“立法院長”列為討論事項第一案的企圖失敗後，更為氣急敗壞，於翌日以民進黨黨團的名義舉行記者會，喊出了“雙罷”的口號，不只要“罷免”“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣，還加碼中國國民黨的四十一名“區域立委”也該全罷免掉。



另外，柯建銘還提出，要推動“公投”解散“國會”，並稱今年就可以舉行“公投”，甚至現在就能發起，因為解散“國會”必須要“立法院”提“倒閣”後，才能提出，但掌握“國會”的國民黨、民眾黨根本不可能發起，因此，既然“公投”可以“修憲”，也能解散“國會”，“復決這三個法案幹什麼？直接全面改選是最快的，這是重大政策”。



奇怪的是，按照規例，無論藍綠白召開以黨團名義的記者會，黨團“三長”都應該出席作陪，甚至還有眾多的黨籍“立委”參與做“啦啦隊”。但柯建銘當日召開的黨團記者會，卻是衹有他這個“光棍司令”出場，不要說是指望有黨籍“立委”出來捧場，連黨團幹事長吳思瑤與書記長蔡易餘都沒有出席陪同。



更令柯建銘“冇癮”的是，吳思瑤在當日下午受訪時，只是附和柯建銘批評國民黨黨團的部分內容，但卻沒有贊同柯建銘的“雙罷”訴求。吳思瑤強調指出，“罷免是人民權利，尊重人民自主自發”，但截至目前，民進黨沒有主導、介入操作任何一個“罷免案”。至於“公投”，吳思瑤也指出，訴諸“公投”是較後面的事情，暫時沒有在我們眼前討論。這等於是否定了柯建銘的“雙罷”和“公投”訴求。



民進黨中央黨部也表示，各地的“罷免”行動都是公民自主行動，民進黨能夠理解“國會”失序亂象下黨團第一線攻防的艱辛，也尊重黨團對“罷免案”的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論。



可能是柯建銘感到“認真失威”，又於當日晚間在臉書貼出七千字長文，痛批國民黨“立委”要“亡國滅台”，並除了是再次喊出“雙罷”，要“罷免”韓國瑜和江啟臣的“立法院”正副院長及國民黨、民眾黨的所有“立委”之外，還進一步提出，將向“憲法法院”聲請解散國民黨，這就將會導致國民黨“不分區立委”全數解職。

