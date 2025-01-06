中評社北京1月6日電／網評：過期食品明著賣屬於知法犯法



來源：中國青年報 作者：李英鋒



“鄭重聲明，請仔細閱讀後購買，本品為×品牌火腿腸，因到期只能用於寵物飼養，品相好不變質，售出後不調不換。”據《法治日報》報導，在臨期食品憑借“量大管飽還便宜”的特點刮起一陣流行風後，一些過期食品也在電商平台和二手交易平台堂而皇之地售賣起來。一些商家明知自己售賣的是過期食品，卻試圖在詳情頁通過文字聲明免責或者模糊概念誘人下單。



臨期食品營銷風又吹向了過期食品，一些商家在電商平台或二手交易平台公然叫賣過期食品，儼然把過期食品開辟成了一條市場“新賽道”。商家的免責小算盤打得啪啪響，以為把醜話說到了前頭、說到了明處，以為通過“鄭重聲明”“免責聲明”等方式告知了消費者食品過期的情況，讓消費者自主選擇，與消費者達成了某種交易默契，或者在食品的標簽信息、質量、用途等方面打模糊牌，就可以給營銷行為洗白，就可以逃避法律責任。顯然，商家打錯了算盤。



過期食品及其再加工食品是法律禁止銷售的食品，在市場“黑名單”之中。《食品安全法》規定：禁止生產經營“標注虛假生產日期、保質期或者超過保質期的食品、食品添加劑”“用超過保質期的食品原料、食品添加劑生產的食品、食品添加劑”。無論商家偷偷摸摸銷售過期食品，還是“明賣”過期食品，無論商家銷售過期食品給人食用，還是給寵物食用，無論商家直接銷售過期食品，還是以過期食品為原料再加工新的食品出售，均嚴重踩踏了法律底線，威脅、傷害了消費者或其寵物的健康安全權益。對此，商家應視情節承擔民事賠償責任、行政處罰責任甚至刑事責任。



銷售臨期食品在法律和市場允許的範疇內，只要商家全面、真實、準確標注和宣傳，明碼標價，保證商品質量，保障消費者的知情權和選擇權，就屬於正常的市場營銷行為。而銷售過期食品則是違法侵權行為，商家即便發布了“過期聲明”，滿足了消費者的知情權，且通過降價給予消費者優惠，誘導消費者自主行使選擇權，也無法改變銷售過期食品的違法侵權性質，無法減輕或免除商家的法律責任。