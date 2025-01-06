中評社北京1月6日電／網評：商超代購該如何規範？



來源：中國經濟網 作者：年巍



近日，個人代購在某商超廁所分裝蛋糕一事衝上熱搜。據媒體報導，一些熱門“網紅”店鋪催生出一批黃牛代購黨，後者將大分量的蛋糕、面包等食物分裝散賣，價格比原價高出10%至40%。



有需求便有市場。以引發熱議的某商超為例，其採用會員年費的商業模式，消費者需購買數百元不等的會員才能進行消費，且只在部分城市設有門店，配送範圍也僅限於當地。為節省會員費，部分消費者選擇個人代購。



這種商超代購存在諸多風險。比如，不少代購處於無證經營的狀態，消費者購買產品後若發現質量問題，很可能投訴無門。又如，廁所分蛋糕就涉及食品安全問題。一方面，這些食品的保質期通常較短；另一方面，大多數代購者僅僅是“跑腿”，期望他們既有專業知識又認真負責，難度堪比中彩票。



更重要的是，商超代購擾亂了正常的市場秩序。為此，一些店鋪對於代購開始採取打擊態度。廁所分裝蛋糕事件發生後，該商超的工作人員表示，堅決抵制代購行為，建議消費者到門店購買商品。同時，另一家熱門商超也出台了會員卡完善實名信息、商品限購、店內及店外安排專人巡場等措施，旨在更有針對性地治理代購行為。