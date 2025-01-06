中國制裁38家美企，堅守紅線不動搖

中評社北京1月6日電／據中國日報報導，1月2日，2025年新年的第一個工作日，中國商務部將10家美國對台軍售企業列入“不可靠實體名單”。同時，中方還將另外28家美國實體列入出口管制名單，以此回應美國拜登政府於上月對中國芯片發起的最新調查。此外，中國政府的行動也在提醒新一屆美國政府：中國堅守紅線的決心不可動搖。



被列入“不可靠實體名單”的10家美國企業，不顧中方強烈反對，向中國台灣地區出售武器，開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定。中方做法完全正當。



台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。中方一貫堅決反對美方向中國台灣地區出售武器。美國對台軍售的做法，違背了美國政府不支持“台獨”的承諾。



制裁生效後，中國商務部周四在一份聲明中表示，對10家美國實體的制裁，是根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律。被列入“不可靠實體名單”的實體，禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資；禁止其高級管理人員入境，並取消在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



同一天，中國商務部在另一份聲明中表示，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將另外28家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：禁止向上述28家美國實體出口兩用物項；特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



關於實施上述制裁的背景，中國商務部並未做出具體說明，但受到制裁的28家實體幾乎都涉及武器製造或銷售，且或多或少涉及中國國家安全和利益，以及亞太地區核擴散等重大問題。