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厄瓜多爾前副總統在獄中遇襲
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2025-01-06 18:07:29
中評社北京1月6日電／據央視新聞報導，當地時間1月5日，厄瓜多爾前副總統格拉斯在其被關押的瓜亞基爾一所監獄中遇襲，隨後被轉移到其他地方。
格拉斯曾兩度擔任厄瓜多爾副總統，後因受賄和非法結社等罪名被判處5年有期徒刑。2023年12月開始，格拉斯在墨西哥駐厄大使館內尋求庇護。2024年4月5日晚，厄瓜多爾安全部隊進入墨西哥駐厄使館，以涉嫌貪污等罪名逮捕身處使館的格拉斯。隨後，墨西哥外交部宣布與厄瓜多爾斷交。
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