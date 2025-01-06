中評社北京1月6日電／網評：馬拉松賽事管理不能鬆垮



來源：經濟日報 作者：劉莉



歲末年初馬拉松賽事密集，令人目不暇接，僅元旦一天，便有多地開啟“新年第一跑”。然而，不少馬拉松愛好者發現，熱門馬拉松參賽名額仍是“一簽難求”，報名費竟也悄悄漲價了，甚至一個名額被炒到2000元。不少賽事還存在倒賣參賽名額的亂象，引起不少人的質疑和不滿。



馬拉松以其獨特的包容性和廣泛的參與度吸引了一大批愛好者。作為一種運動文化的傳播方式，馬拉松還在奔跑間傳遞著充滿活力與堅韌的生活態度。



馬拉松賽事報名費越來越貴的背後，有經濟層面的因素。隨著馬拉松運動影響力增強、賽事規模不斷擴大，組織和運營成本也隨之增加，既包括獎金、賽道運營、物料開銷等顯性成本，也含有安保、醫療、營銷等隱性成本。此外，部分知名馬拉松賽事的開拓期結束，進入常態化運營階段，相關補貼收入和贊助商的投入有所減少，導致賽事組織者需要依靠提高報名費來彌補資金缺口。不過，作為賽事運營最重要也是最具有持續性的贊助收入，才應該是決定賽事高質量運營的關鍵，也是經營者最應該下大功夫深耕的領域。



馬拉松愛好者對漲價的質疑，歸根結底來源於對價格能否跟上品質的擔憂。不少資深跑友認為，報名費上漲完全在承受範圍之內，但同時組織方應該提供與之匹配的服務水平和保障能力。不能讓高昂參賽成本使馬拉松越來越遠離普通大眾，甚至背離全民參與的價值追求。衹有找到體育精神與商業化的平衡點，馬拉松賽事才能健康持續發展，讓馬拉松愛好者真正暢意奔跑。



漲價或許情有可原，讓馬拉松愛好者感到難以接受的是倒賣參賽名額行為的泛濫。由於參賽名額的稀缺性，不少熱門馬拉松賽事中簽率越來越低，一些跑者為了能夠參賽，不得不購買高價的慈善名額或贊助商名額，甚至從黃牛手中購買名額，這無疑增加了參賽者負擔。這種現象不僅有損賽事公平，也使得這項大眾運動參與門檻變高，影響了普通愛好者的熱情。儘管不少賽事對倒賣行為推出技術手段加以限制並作出嚴厲處罰，但此類行為仍然屢禁不止。公平性是體育賽事的生命線，有關方面應該有效制約倒賣名額現象，維護參賽者相關權益。