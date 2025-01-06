韓國空難所在機場的跑道盡頭為何有牆？

圖：調查人員5日檢查跑道盡頭的航向台以及支撐航向台的混凝土墻。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月6日電／據大公報綜合韓聯社、BBC報導：濟州航空飛機失事造成重大傷亡，航空專家對務安機場跑道盡頭一道“不尋常”的混凝土牆提出質疑。英國航空安全專家大衛.利爾蒙特認為，“這次事故中大量人員喪生的原因並非降落本身，而是飛機撞上了跑道盡頭的一個非常堅固的障礙物。”



空難現場視頻顯示，事故客機在19跑道上機腹著陸後，快速滑行並撞上設有航向台的混凝土設施。漢莎航空機師貝克特也認為這面混凝土牆“不尋常”。他說，“一般而言，機場跑道的末端不會有一道牆。”一名不願透露姓名的現任機長稱，從來沒見過此類構造物，如果要將航向台調高，也不應使用混凝土材料。



據報導，這道飛機最後撞上的混凝土牆，是機場航向台的一部分。務安機場方面去年更換航向台，當時修建了混凝土埂。由於跑道外的地面有斜坡，修建混凝土埂能夠使跑道和航向台的高度一致。此外，跑道末端至航向台的距離相對較短（250米），也被認為是釀成慘劇的一大原因。



針對該質疑，韓國國土交通部回應表示，務安機場跑道盡頭的航向台混凝土設施符合相關設置規定，並多次舉例稱不少國內外機場設有類似構造物。韓聯社指出，韓國國內所有機場設施的設計與建設均由國土交通部負責管理，若混凝土構造物經查確實是爆炸起因，該部門將難辭其咎。