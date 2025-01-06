日本政府擬支持日鐵起訴華府

中評社北京1月6日電／據大公報綜合共同社、法國國際廣播電台報導：日媒4日披露，就美國總統拜登阻止日本製鐵公司（日鐵）收購美國鋼鐵公司（美鋼）一事，日本政府計劃支持日鐵起訴美國政府，儘管這可能導致“美日關係發生動搖”。



白宮3日發表聲明說，拜登正式阻止日鐵收購美鋼。拜登稱，日鐵收購美鋼將“使美國最大的鋼鐵生產商之一置於外國控制之下，給美國國家安全和關鍵供應鏈帶來風險”。共同社4日援引日本政府相關人士指出：“在沒有正當理由的情況下，美國政府不應該做出政治判斷。日本政府和經濟界對此看法一致。”日媒此前表示，若收購失敗，日鐵可能要向美鋼支付5.65億美元（約44億港元）違約金，日鐵已準備就收購受阻控告美國政府。



日本經濟產業大臣武藤容治3日深夜表示，美方此舉令人遺憾。日鐵4日在官網發布與美鋼的聯合聲明說，他們對拜登阻止日鐵收購美鋼感到失望，將採取一切措施保護自身合法權利。日本自民黨選舉對策委員長木原誠二5日強調，日本政府應該把“該說的話說出來”。



日本無限合同會社首席經濟學家田代秀敏表示，此次收購案本質上是日鐵基於利益最大化的“經濟行為”，而美方的阻撓完全出於“政治考量”。“從歷史角度來看，這是美國再一次採取貿易保護措施打壓日本。”