天津：匯聚區域力量　加速成鏈成群

中國銀行天津市分行工作人員上門為企業介紹金融方案。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華網報導，新年伊始，廠房車間裡依舊轟鳴不停，冬日的寒冷天氣絲毫不能掩蓋生產的火熱……作為全國先進製造研發基地，天津正不斷將這一定位變成實景。



2024年1至11月份，天津市規模以上工業增加值同比增長3.8%。近年來，天津以京津冀協同發展為牽引，不斷做優做強產業鏈。



協同牽引



從北京來津落戶在濱海—中關村科技園的無人機企業致導創新（天津）科技有限公司近幾年發展迅速。受益於“北京研發、天津轉化”協同創新模式，這家公司2024年有近兩成的營收增長，最近還將2款自主研發的新產品從實驗室推向生產線。



“我們同時擁有京津兩地基因，無人機航電產品已經由3大系列6款產品增加至6大系列48款產品，年產值突破2000萬元，申報百餘項專利和軟件著作權。”公司總經理李曉宇說，區域協同為企業帶來了巨大機遇。



2023年，京津冀三地工信部門發布六大跨區域產業鏈圖譜，三地圍繞氫能、生物醫藥、網絡安全和工業互聯網、高端儀器設備和工業母機、新能源和智能網聯汽車、機器人等領域構建區域創新鏈、產業鏈、供應鏈深度融合新體系。



圍繞重點領域，三地正不斷推出新的合作機制，建立多樣化的合作平台。



不久前，京津冀汽車供應鏈產業聯盟在天津市成立，涉及整車企業、零部件企業、高校院所、行業機構等成員單位300餘家。天津市工業和信息化局局長尹繼輝表示，通過架橋梁、搭平台、提配套、聚合力，強化區域供應鏈體系建設，能夠吸引更多的優質資源向京津冀匯聚。