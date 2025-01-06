有關香港的數字你知多少？

中評社北京1月6日電／據大公文匯全媒體報導，立法會秘書處資料研究組本月公布了最新一份有關香港的數字，眾多數據呈現良好發展勢態，香港在全球各大排名多有上升。這些有關香港數字你知多少？



截至2024年12月31日，香港在全球經濟自由度排名由2021年的第2位上升至2022年第1位；全球金融中心指數由2024年3月的第4位上升至同年9月的第3位；全球城市指數由2022年的第9位上升至2023年的第4位；世界競爭力排名由2023年的第7位上升至2024年的第5位；世界數碼競爭力排名由2023年的第10位上升至2024年的第7位；世界人才競爭力排名由2023年的第16位上升至2024年的第9位；中國機遇之城排名由2023年的第16位上升至2024年第13位。



此外，香港每月就業收入中位數由2023年的2.05萬元，到2024年8月至10月已經上升至2.19萬元；人均本地生產總值由2023年的38.2萬元左右上升至2023年逾39.5萬元。



在2024至2025年度，社會福利仍佔公共經常開支最高比例，達21.1%，其次是衞生（18.1%）、教育（17.6%）、輔助服務（12.7%）、保安（10.1%）、基礎建設（5.8%）、環境及食物（4.4%）、經濟（3.8%）、房屋（3.5%）及社區及對外事務（3.0%）。



旅遊方面，2024年1月至11月，有逾4024萬旅客訪港，較2023年同期上升了約33.8%。當中約有76.9%的訪港旅客來自內地，佔比最大；而來自南亞及東南亞的訪港旅客則佔7.5%，位於第二。