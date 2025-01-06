法專家：中美關係進展關乎全球穩定與繁榮

中評社北京1月6日電／據中國日報網報導，中歐美全球倡議發起人高大偉（David Gosset）1月3日在中國日報網撰文稱，美國第39任總統卡特近日與世長辭，這讓國際社會再度聚焦中美關係的歷史和發展軌跡。在卡特政府任期內，中美正式建立外交關係，這是兩國關係的轉折點。準確解讀這一歷史性時刻，對於評估當前的中美關係至關重要。



回顧歷史，對華接觸政策開啟中美友好合作



文章回顧稱，卡特在任內承認中華人民共和國並推動中美建交，這是延續了前任總統尼克松及其國家安全事務助理基辛格的對華政策，並不令人意外。1972年，美國時任總統尼克松訪華，由此開啟了與中國接觸的政策。



幾乎沒有美國戰略家充分預料到中國經濟全面崛起，並占據重要的地緣政治地位。值得一提的是，中國取得成功並不是由美國對華接觸政策決定的。中國現代化進程主要由內部因素驅動，美國可能只是在某種程度上促進中國重返全球舞台中心。



進入20世紀90年代中期，美國安全機構開始發出將中國視為戰略對手的聲音。隨著中國經濟增長持續加速、影響力不斷擴大，美國越來越擔心中國崛起影響其全球地位。



不過，在21世紀初的大部分時間里，美國專注於反恐戰爭，無法對中國密切關注。這一時期隨著奧巴馬政府推出“重返亞洲”戰略而宣告結束。其後兩屆美國政府都延續了這一政策，千方百計抗衡中國的影響力以及維持美國在亞太地區的主導地位。