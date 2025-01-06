印尼上調奢侈品稅率平衡經濟發展

中評社北京1月6日電／據新華社報導，近日，印度尼西亞政府宣布自2025年1月1日起正式啟動針對奢侈品和服務的增值稅上調政策，將稅率由之前的11%提高至12%，並設立一個月的過渡期。該政策將於2025年2月1日起全面生效，以提升國家財政收入發展關鍵項目。



2024年12月31日，印尼總統普拉博沃正式宣布該政策，表示增稅僅針對奢侈商品和服務，如私人飛機、游艇、豪華住宅以及其他高端商品與服務。其他商品和服務的增值稅稅率仍按照過去11%的稅率不變。此外，印尼政府繼續免除對基礎食品、醫療、教育和公共交通等滿足普通民眾基本需求的商品和服務增值稅。他表示：“該稅收政策旨在優先考慮民眾利益，創造全面的經濟公平，確保不會影響民眾的購買力。”



印尼政府此前計劃，對除基本生活必需品以外的所有商品與服務徵收12%的增值稅，這一提案曾引發廣泛批評，擔憂會進一步削弱民眾購買力。在各界反對聲中，印尼政府調整策略，決定僅對奢侈品和服務增稅。



印尼政策研究中心高級經濟學家克里斯納·古普塔說，印尼政府的這一政策調整“值得稱讚”，尤其是在當前民眾購買力偏低、勞動密集型行業大規模裁員、通貨緊縮加劇的背景下。



印尼大學經濟學家菲特拉·費薩爾·哈斯蒂亞迪表示，此次僅針對奢侈品的增值稅上調對中低收入階層的負擔較小。印尼工商會主席阿爾夏德·拉希德說：“這一策略在確保國家財政收入的同時，有助於維護中產階級的消費穩定，並推動零售業的可持續增長。”