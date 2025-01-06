緬甸警方在撣邦繳獲91公斤海洛因

中評社北京1月6日電／據新華社消息，據緬甸官方報紙《緬甸之光》6日報導，緬甸警方日前在緬甸東部撣邦繳獲91公斤海洛因。



報導說，緝毒警察接到線報後於1日在撣邦景棟鎮一輛汽車內繳獲這批毒品，並逮捕2名犯罪嫌疑人。



報導還說，這批毒品原計劃運往撣邦大其力鎮。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人，並對案件展開進一步調查。



