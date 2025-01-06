尹錫悅拘捕令今到期　警衛處企硬矢言拒配合

中評社北京1月6日電／據香港文匯報報導，韓國法院批出針對總統尹錫悅的拘捕令於周一（1月6日）期滿，高級公職人員犯罪調查處（公調處）上周六拘捕行功無功而還後，周日未有採取行動。一直阻攔公調處的總統警衛處加強戒備，出動巴士陣擋在官邸門口。首爾西部地方法院周日駁回尹錫悅方面就拘捕令提出的異議，但未公布具體原因。



韓聯社報導，公調處上周六向代理總統崔相穆發送電子公文，要求其指示總統警衛處配合拘捕尹錫悅。



周日在總統府外圍，韓媒觀察到戒備更嚴格，除了至少4部橫放在官邸門口的巴士外，還有數十名身份不明的黑衣人在附近。公調處表示，周日首爾降大雪，加上崔相穆尚未回覆公文，該處決定當天不嘗試拘捕。



出動80多名官員警察無果



總統警衛處周日稱，該處絕不配合任何嘗試拘捕尹錫悅的官員。處長朴鐘俊表示，針對尹錫悅的拘捕令仍有司法程序爭議，總統警衛處若配合執行，等同放棄總統警衛職責，屬於失職。朴鐘俊還批評稱，將總統警衛隊形容作“淪為私人軍隊”屬於侮辱言論，呼籲不要作出類似說法。



韓媒《朝鮮日報》報導，上周六行動中，公調處派出80多名官員聯同警察，一度穿過總統府正門，但很快被警衛處的人牆阻止，雙方發生肢體衝突。《韓民族日報》亦報導，警方當時主張一同拘捕尹錫悅與朴鐘俊，不過公調處指警衛處人手是其兩倍，擔心肢體衝突愈演愈烈，最終決定撤退。另有消息稱，公調處除周一嘗試最後時刻拘捕尹錫悅之外，也考慮重新向法院提請簽發拘捕令，延長可以拘捕尹錫悅的期限。



律師：尹錫悅將親身出庭



尹錫悅代表律師尹甲根周日表示，由於首爾西部地方法院未有公布駁回異議理據，尹錫悅法律團隊會考慮向大法院、即韓國的最高法院提出上訴。尹甲根稱，法律團隊認為異議被駁回不意味拘捕令合法，他們會在充分瞭解法院方面駁回理據後，確認是否上訴。