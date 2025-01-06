俄基洛夫州一村莊民宅發生火災造成8人死亡

中評社北京1月6日電／據新華社報導，據俄羅斯偵查委員會消息，基洛夫州基利梅濟村一棟單層木制住宅5日發生火災，造成8人死亡。調查人員已對這起火災立案調查。



俄羅斯緊急情況部5日晚間報告，火災已被完全撲滅，火災原因正在調查之中。



基洛夫州州長索科洛夫在其社交媒體頻道中表示，有11人住在這所發生火災的住宅內，其中大部分是退休人員。