美國新年汽車撞人凶犯曾用智能眼鏡勘察現場

中評社北京1月6日電／據新華社報導，美國聯邦調查人員5日披露更多元旦凌晨發生在路易斯安那州新奧爾良商區的汽車撞人襲擊細節，稱嫌疑人沙姆蘇德丁·賈巴爾去年曾兩度前往事發地，用智能眼鏡勘察現場。調查人員還表示，目前正在追查賈巴爾的美國內外聯繫。



早有預謀



42歲的美國退役陸軍老兵賈巴爾1日3時15分左右駕駛租來的皮卡在新奧爾良商區高速衝撞人群，致14人遇難。他下車後開槍掃射，與警方交火時打傷兩名警察，後被擊斃。



聯邦調查局分管新奧爾良市的特工萊昂內爾·默瑟爾5日在新聞發布會上說，賈巴爾去年10月31日和11月10日曾兩次前往事發地新奧爾良法國區波旁街。10月那次，他一邊騎車一邊使用智能眼鏡拍攝街景，以謀劃此次襲擊。



據美國《華盛頓郵報》報導，賈巴爾佩戴智能眼鏡可能為了避免引人注目。默瑟爾說，賈巴爾1日作案時佩戴同一副智能眼鏡，但未啟動實時直播功能。



賈巴爾被擊斃後，調查人員發現了他勘察現場的視頻，同時找到了視頻佐證，賈巴爾1日1時50分至2時20分，親手把自制爆炸裝置放進波旁街的冰桶中。



酒精、煙草、火器和爆炸物管理局分管新奧爾良市的特工喬舒亞·傑克遜5日說，得益於新奧爾良警方反應迅速，兩枚炸彈在爆炸前被及時拆除。按傑克遜的說法，賈巴爾使用在美國常見的化學品RDX製作類似C－4的炸彈，但似乎經驗不足，也不熟知該種化學品特性，因而沒有使用正確的引爆裝置。



傑克遜還表示，賈巴爾去年11月19日在得克薩斯州從個人手中合法購得一把半自動步槍。調查人員在他租住的居所找到至少一枚消聲器和爆炸性材料。賈巴爾原本希望放火燒毀房屋，但火勢在消防人員趕到前已熄滅。