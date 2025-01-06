冰雪降臨！歐洲多地航空、鐵路交通受阻

中評社北京1月6日電／據新華社報導，歐洲多地迎來雨雪天氣，給這個冬季添加冷意。德國、英國、荷蘭等國航空交通均受影響，5日有數百架次航班被取消。



德新社5日援引德國最繁忙的法蘭克福機場運營方說法報導，預定當天在該機場起降的1090架次航班中，有120架次已被取消，主要是因為降雪、凍雨天氣影響能見度並阻塞機場跑道，為飛機除冰的作業也會耗費較長時間。機場運營方建議乘客出門前查詢所搭航班的最新運行情況，以及留足前往機場的時間，以免冰雪天氣造成交通堵塞而耽誤行程。



在德國西南部的斯圖加特機場，給飛機除冰工作導致數個架次的航班延誤，不過該機場跑道已於5日上午清理乾淨，可以投入使用。



德國鐵路運行也因天氣因素出現嚴重延誤。德國鐵路公司5日說，途經法蘭克福的長途列車受影響最重，部分城際快車也臨時改停法蘭克福南站而非主站。



在德國另一航空樞紐慕尼黑機場，其官網顯示部分本應在5日上午起飛的航班被取消。機場方面發言人說，運營這些航班的航空公司在前一天晚上就作出了取消航班的決定。眼下機場衹有一條跑道仍開放，其餘跑道都在進行清理作業，尚不清楚這種天氣造成的航班運行受限情況會持續多長時間。



在英國，暴雪和凍雨5日肆虐大片地區，英格蘭西北部的利物浦和曼徹斯特機場當天關閉跑道、引導航班改向。伯明翰機場也在4日深夜至5日凌晨暫停運行數小時，以便清理跑道積雪，5日上午可能恢復運行。布里斯托爾機場4日一度暫停運行，當天23時（北京時間5日7時）左右重開，但警告說後續航班可能會有延遲。



英國氣象局說，英格蘭北部城鎮賓利在4日深夜至5日凌晨下了12厘米的雪。氣象局已對威爾士大部分地區、英格蘭中部和西北部發布雨雪天氣警報。在威爾士地勢較高地區和英格蘭北部地區，預報降雪量多達30厘米；部分海拔300米以上的農村地區可能見到多達40厘米的降雪，可能導致交通阻斷。