香港工展會入場人次130萬 生意額達十億元

主辦方6日在位於維多利亞公園的工展會展區舉行記者會，廠商會會長盧金榮（右）發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月7日電（記者 盧哲）由香港中華廠商聯合會（廠商會）主辦的“第58屆工展會”6日晚上8時圓滿閉幕。主辦方當日舉行記者會表示，在聖誕新年強勁的消費氣氛以及展會多元化體驗的推動下，為期24天的展期人流暢旺，吸引130萬人次入場參觀購物，創下港幣10億元的銷售總額，為新一年香港經濟帶來良好開局。



“工展會”是香港歷史最悠久、規模最龐大及入場人數最多的大型戶外展銷嘉年華。會場展銷各種中外品牌產品，如食品及飲料、美容及保健品、廚具、電器等，並提供大量的折扣優惠及精彩節目。第58屆工展會2024年12月14日在銅鑼灣維多利亞公園開幕，至2025年1月6日閉幕，為期24天。今屆工展會設有11大主題展區，包括食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品、各式各樣的廚具用品及家電，以及環球美酒等等，一應俱全，滿足入場人士多元化的購物需要。



主辦方6日在位於維多利亞公園的工展會展區舉行記者會。廠商會會長盧金榮表示，對本屆工展會的成績感到鼓舞。他說，雖然香港零售市道近年遇到不少挑戰，但隨著特區政府積極發展“盛事經濟”，聖誕、新年期間，香港不少地方都舉辦了別具特色的節慶活動，很好地營造了熱鬧的消費氣氛，有利本屆展會取得佳績。盧金榮還提到，雖然聖誕新年假期也有不少市民北上消費，但工展會展期長達24日，不會受太大影響。



盧金榮表示：“為配合‘盛事經濟’，工展會除了在聖誕假期間延長開放時間和提供晚上7時免費入場，參展商也推出合共超過500項折扣優惠及‘銀色消費’優惠，加上廠商會推出總值400萬元的豐富獎賞，令整個展期人頭湧湧，成功釋放市民購買力，丁財兩旺。”