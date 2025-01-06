三方“鬥法”　尹錫悅抓捕風波未完待續

中評社北京1月6日電／韓國憲政史上首次對現任總統發出的逮捕令將於1月6日即今日到期。繼1月3日韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行逮捕令受阻後，尹錫悅抓捕行動並未在6日再度推進，韓國公調處、警方和尹錫悅律師方反倒在抓捕權限這一問題上展開“鬥法”。



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韓國公調處 委托警方執行逮捕令 保留對尹錫悅調查權



央視新聞報導，韓國公調處6日表示，已於5日晚向韓國警察廳國家調查本部發送公文，將對尹錫悅總統逮捕令的執行權限全權委托給警察廳國家調查本部，公調處保留對尹錫悅的調查權。



公調處方面指出，根據《刑事訴訟法》，逮捕令由檢察官指揮，由司法警察管理執行；這意味著可以將逮捕令的執行全權委托給司法警察。



公調處方面介紹，在本月3日第一次執行逮捕令失敗後，公調處一直與警察廳國家調查本部就第二次執行逮捕令的時間、方式和支援體系等進行討論；同時，公調處還向代總統崔相穆發送了要求他指揮總統警衛處協助執行逮捕令的公文，但並沒有得到任何答覆。公調處在綜合考慮警察執行逮捕令的專業性、現場指揮體系的統一性等，認為衹有全權委托警方，才能迅速有效地執行逮捕令。



公調處還表示，只是委托警方執行對尹錫悅的逮捕令，如果尹錫悅被逮捕，依然將由公調處的檢察官對其展開調查。



公調處還表示，暫時不考慮申請對尹錫悅的拘捕令。此外，韓國調查部門已於當天向法院申請延長逮捕令的有效期，但目前有效期仍無法確認。

