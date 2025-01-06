加拿大總理特魯多面臨哪些辭職壓力？

中評社北京1月6日電／據加拿大媒體5日消息，加拿大總理賈斯廷·特魯多預計將宣佈辭去執政黨自由黨領袖一職。



新華社報導，特魯多在2015年的聯邦大選中以多數黨領袖身份當選加拿大總理，將此前陷入嚴重困境的自由黨帶出“政治荒野”。但近年來，自由黨在議會中僅維持少數黨地位，特魯多的支持率持續下降。當下，特魯多面臨哪些辭職壓力？



壓力一：自由黨支持率低迷



從2022年9月開始，加拿大反對黨保守黨的支持率大部分時候超過自由黨。2024年12月17日以來，根據7家不同民調機構公佈的數據，保守黨支持率的區間為43%至48%，穩居首位；自由黨支持率區間為16%至23.8%，創近年來新低。



數據顯示，如果現在舉行大選，保守黨預計將贏得大多數席位，執政幾率高達99%。



加輿論認為，特魯多上個月成立的新內閣可能僅能維持數周，因為加拿大新民主黨領袖辛格在新內閣成立當天表示，新民主黨將提出對特魯多政府的不信任動議。保守黨此前曾三次發起不信任動議，但均因未得到新民主黨的支持無果而終。



加拿大下一次聯邦大選的法定日期是2025年10月。鋻於所有反對黨目前都承諾推翻自由黨政府，加拿大選民可能比法定日期更早迎來新一輪聯邦大選。

