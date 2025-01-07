高雄師大創意春聯揮毫 校園洋溢佳節喜氣

王政彥校長（右7）受邀與黃澤華理事長（右6）及理監事歡喜合影 中評社高雄1月7日電/高雄師師範大學高雄市校友會攜手高師大經學研究所、高師大美術系友會、高雄市蘭亭書學會，於昨（6）日上午假高師大活動中心入口平台舉辦“乙巳龍螣飛動迎新春”揮毫活動。特別邀請校長王政彥與校友會理事長黃澤華等人共同主持，以響徹雲霄的敲鑼儀式揭開序幕，祝福高師大校運昌隆、新的一年平安順利好運到。



校友會理事長黃澤華指出，校友會已經連續6年舉辦新春揮毫活動，今年邀請校長王政彥、副校長李昭蓉、經學研究所所長陳韋銓、資深教授鄭卜五、教授蔡根祥、書法老師謝彥衫等貴賓開筆，寫下“乙巳年龍螣飛動迎新春”十個大字；高師大學務長杜明德、總務長劉鎮寧、執行長鄂見智等人也應邀參與，一起祝福全校師生及校友新春吉祥如意、蛇年行大運！



校長王政彥表示，感謝高雄校友會理事長黃澤華暨所有理監事的費心安排，春節是我們最重要的傳統節慶，感謝所有書法家的獻藝，以精湛的書法藝術為我們迎來最璀璨的新年，祝福大家小龍納百福，新歲展鴻圖！



現場邀請書法大師們當場揮毫手寫春聯，除了高師大的老師們之外，還有國際扶輪社少年交換委員主委黃聖忠、周子卿、曾毓雯、張詞景，以及高雄市蘭亭書學會理事長吳文生、吳俊毅、林志堅等人。美術學系系友會也精心設計創意斗方，另外還準備了文創紅包袋，親自分送給教職員生及讓校友免費索取。



為感謝恩師及貴賓們共襄盛舉，高雄市校友會理事長，同時也是銅雕藝術家黃澤華，特別親手打造銅雕的筆擱和文鎮相贈，讓師長及貴賓們備感溫馨。



今年的活動開場，由崇義文化教育基金會的國樂社，以“羅漢戲獅”、“男兒當自強”兩首曲目，熱鬧登場。教授蔡根祥與國文系三年級的學生蔡沁恩，也為大家展演“楊家老架式太極拳”，動靜相輔，陰陽相濟，十分精彩。



新的一年，校友會期盼藉由新春揮毫活動，表達祝福與關懷，祈求高師大所有教職員生及校友們，在新的一年蛇采飛揚、蛇麼都有！

