武漢首設台資企業人才離岸工作聯絡站

揭牌儀式。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京1月7日電／據中國台灣網報導，1月3日，武漢力翰人才離岸工作聯絡站揭牌儀式暨台青科創沙龍活動在武漢力翰科普發展有限公司成功舉辦。武漢市台辦、市科協、市人才局及東西湖區領導出席，與在漢發展的台灣青年代表共40餘人齊聚一堂，共同見證兩岸人才交流與台青科創合作新契機。



現場，武漢市台辦主任劉紅鳴，市科協黨組書記、副主席李定君，東西湖區政協黨組書記、主席劉華強，市人才局副局長徐超以及武漢力翰科普發展有限公司董事長吳志榮、總經理王祥宇共同為“武漢力翰人才離岸工作聯絡站”揭牌。



據悉，該聯絡站是武漢成立的第五家人才離岸工作聯絡站，也是首個由武漢台資企業申辦成立的人才離岸工作聯絡站。未來，聯絡站將緊扣發展脈搏，深度依托中國科協“海智計劃”湖北（武漢）工作基地，充分激活自身在台灣青年創業領域的深厚積累以及兩岸教育板塊的深耕優勢，精準聚焦武漢人才需求，聚力引聚海內外高端人才，著力搭建起極具活力的招才引智創新創業優質載體。



在科創沙龍環節，東西湖區相關部門代表通過現場講解，向台青代表介紹了區域發展規劃、人才政策等內容推介。台灣青年代表圍繞產學研合作、兩岸交流、青少年科普以及相關創業就業經驗進行了交流分享，建言獻策。