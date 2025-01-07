納米比亞總統姆本巴會見王毅

中評社北京1月7日電／據新華社報導，當地時間1月6日，納米比亞總統姆本巴在斯瓦科普蒙德市會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅說，中國外長每年首訪非洲，從非洲啟動一年的外交進程，35年來一以貫之，初心不改。我們將繼續保持這一傳統，因為世界越來越需要中非加強合作，中非的發展代表著全球南方的崛起，代表著正義力量的增強。納米比亞是非洲大家庭的重要一員，是中國的全面戰略合作夥伴。習近平主席在去年中非合作論壇北京峰會上提出中非攜手實現現代化十大夥伴行動，宣布中非關係定位提升為新時代全天候命運共同體，為中非關係發展指明了方向。我們願同納方共同推動十大夥伴行動在納落地，為納米比亞加快現代化提供助力。中方願同納方加強治國理政經驗交流，拓展深化各領域合作，以思想共鳴和理念認同引領兩國關係，實現共同發展。



姆本巴表示，雖然國家大小不同，納米比亞與中國始終保持友誼、團結、合作，始終相互尊重、相互支持。納方堅定奉行一個中國政策，支持中國維護包括台灣在內的領土完整，欽佩習近平新時代中國特色社會主義思想和中國共產黨領導人民取得的發展成就。願同中方加強黨際合作，開展治國理政經驗交流。去年赴華出席中非合作論壇北京峰會期間，我同習近平主席舉行會晤，就加強兩國關係達成共識。納方支持峰會通過的北京宣言和行動計劃，願積極落實峰會成果。納方支持習近平主席提出的三大全球倡議，期待同中方在國際地區事務中繼續相互支持配合，維護共同利益。



當日，王毅還會見了納米比亞候任總統恩代特瓦。