上海全面推進適老化改造

中評社北京1月7日電／據人民日報報導，拆掉台階、換上地漏，衛生間與其他房間實現一屋全平；換掉浴缸、裝上淋浴，老人洗澡不用跨進跨出；床邊、淋浴旁、馬桶側，多處扶手讓老人居家生活更有安全感……記者近日在上海多個區進門入戶，瞭解居家適老化改造情況，小改造大大提升了老年人生活便利度。



為構建安全、便利、舒適的居家養老環境，上海在全市全面推進適老化改造工作。截至2024年底，通過市場化運作和政府資助相結合的方式，上海已累計為全市超3萬戶老年人的居所提供改造，絕大多數老人都享受到了政府補貼。



“一戶一案”，滿足多樣化居家改造需求



住在靜安區曹家渡街道滬中新苑的馮耀武老人與老伴都是聾啞人。走進老人家中，面積不大但乾淨整潔：廚衛一牆之隔，衛生間洗漱台與馬桶、淋浴實現幹濕分離；洗漱台下是表面有顆粒感的灰色防滑地磚，長條形地漏一直平整延伸到衛生間。地漏另一側是表面凸起更加明顯的淋浴地面，牆面上收納著一只可折叠淋浴凳。



曹家渡街道三和花園社區養老顧問錢慧說，馮耀武家原來的衛生間有浴缸，跨進跨出不方便，且衛生間地面高於客廳，容易絆倒摔跤。在線上提交衛生間“浴改淋專項產品包”申請後，有資質的簽約裝修公司上門，根據老人實際需求“一戶一案”定制改造方案，還順便翻新了廚房。



今年75歲的王來珍住在虹口區安汾路780弄，是一名獨居老人。老人前兩年腰部做了鋼板支撐手術，在居家適老化改造中，最滿意的就是臥室床邊的扶手。“我腰椎不好，自己起不來床，一定要拉著這個欄杆才能爬起來。”王來珍說。



王來珍家是小區第二家做適老化改造的，如今成了名副其實的“樣板間”。居委會工作人員黃秉維介紹：“王阿姨家改造項目是‘12選6基礎服務產品包’，除床邊扶手外，還有衛生間折叠洗澡椅與幾處牆面扶手。整個社區老齡人口占比約45%，適老化改造需求不少。在征得王阿姨同意後，我們有時會領人來參觀，親眼所見最有說服力。”



上海市民政局相關負責人介紹，除了上述應用普遍的產品包，老年人也可根據個性化需求，進行定制化方案設計和施工。產品庫不斷擴容，形成涵蓋衛生間、廚房、客廳、臥室等七大日常生活場景的9個品類、100多個子項、400件產品。