戶外運動熱度持續攀升　“飛拉達”漸流行

遊客在雁蕩山體驗飛拉達項目。蔡甜甜攝（來源：人民網） 中評社北京1月7日電／據人民日報報導，雁蕩山北麓，沓屏峰高聳入雲，好似三面折叠的屏風。定睛看，岩壁上“掛”著點點人影，正利用鋼扶手、腳蹬、繩索等工具緩慢移動——這種攀岩運動被稱為“飛拉達”，譯自意大利語，意為岩壁探險或鐵道式攀登。與人們熟悉的牆壁攀岩不同，飛拉達是在岩壁上行進。自從雁蕩山推出飛拉達體驗活動後，不少遊客解鎖了游玩雁蕩山的新模式。



上海遊客楊茜專程趕來，她與朋友在線預約後，一大早便來到雁蕩山的飛拉達體驗處。“巴黎奧運會期間，在電視上看到中國隊選手伍鵬矯健的身手，對攀岩運動產生濃厚興趣。”她聽說雁蕩山景區推出飛拉達項目，不僅能攀岩，還能親近大自然，一下子就動了心。



穿戴好安全繩、手套、頭盔等裝備，在教練指導下，楊茜雙手抓住岩壁上形似訂書釘的鋼梯，腳踩下方的鋼釘，一步步向上攀爬。在攀至60多米高後，來到一條約40米長的鋼索橋。說是鋼索橋，其實是由4根鋼繩以菱形排列。橋下方就是幽深的峽穀，看上去頗為驚險。



楊茜不敢往下看，將安全繩扣在頭頂的主索上，站上一根鋼繩，雙手一左一右握住另外兩根鋼繩，一步一挪緩慢行進。穿過驚險的鋼索橋，終於踏上平穩的長條木板，她稍作休息，掏出手機自拍，身後是連綿起伏的群山，壯美的風景令人心曠神怡。



楊茜體驗的這條線路，是雁蕩山飛拉達項目中的B線。運營方負責人方興元介紹，根據難度差異，雁蕩山飛拉達項目一共設置了A、B、C三條線路。其中，A線全長400米左右，高度290米，攀爬難度較高；B線全長900米，高度280米，中途有鋼索橋、木吊橋等，難度次之；C線路僅70米，高度也最矮，比較適合新手。