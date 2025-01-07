外交部：上合組織掀開國際關係史嶄新一頁

中評社北京1月7日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆6日表示，上海合作組織創造性提出並始終踐行“上海精神”，超越了文明衝突、冷戰思維、零和博弈的舊觀念和搞“小圈子”的老範式，掀開了國際關係史嶄新的一頁。



當日例行記者會上，有記者問：日前，上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫接受採訪稱，將北約同上合組織進行比較是錯誤的，上合併非冷戰產物，其創建目的不是同任何一方對抗。上合組織強調不結盟和非意識形態化，以推動和平與合作為己任。發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，上海合作組織成立24年來，“朋友圈”越來越大，“含金量”越來越高，成為當今世界覆蓋面積最廣、人口最多的區域性國際組織。上合組織保持旺盛生命力和強勁合作動力的“發展密碼”，在於創造性提出並始終踐行“上海精神”，主張互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展。



“這超越了文明衝突、冷戰思維、零和博弈的舊觀念和搞‘小圈子’的老範式，掀開了國際關係史嶄新的一頁。”郭嘉昆說。



他表示，中國作為上合組織輪值主席國，將把“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”的口號落到實處，深化成員國在政治、安全、經濟、人文各領域合作，攜手構建更加緊密的上合組織命運共同體。