﻿反腐片揭秘：中石油原高管墜入政治騙子陷阱

（圖源：央視網） 中評社北京1月7日電／據大公報報導，6日晚在央視播出的反腐專題片《反腐為了人民》第二集首次披露了中石油原董事長王宜林案細節。專題片說，一些違規吃喝的飯局醉翁之意不在飯而在局，飯是表象，局才是本質，這個局就是拉幫結派、權力尋租、權錢交易的平台。近兩年被查處的石油系統多名領導幹部從飯局上墜入了政治騙子設下的迷魂局，就是典型案例。



據介紹，中石油原黨組副書記、副總經理徐文榮信奉圈子文化，熱衷於組局吃喝，通過飯局攢人脈拉關係。2008年，他在一場飯局上認識了一位本是中專學歷“包工頭”的政治騙子周顯明，並進而被深度利用，成了這個騙子敲開中國石油大門的引路人。經由徐文榮的引薦，周顯明陸續結識了多名中石油系統的高層、中層領導幹部，中國石油原黨組書記、董事長王宜林，中國石油咨詢中心原副主任古學進都上當受騙，衍生出一系列違紀違法問題。



幾年間，周顯明在中國石油左右逢源、上下通吃，不僅插手幹部任命，還承攬工程項目業務額近3億元，嚴重破壞中國石油政治生態。周顯明獲利之後，向王宜林、徐文榮也送上房產、錢款，通過利益均沾將他們徹底綁定，以便能更肆無忌憚地在中國石油謀取利益。



專題片介紹，王宜林、徐文榮、古學進除了結交政治騙子，嚴重違反政治紀律和政治規矩，還都被查出存在靠油吃油的貪腐問題。目前，徐文榮以受賄罪被判處有期徒刑十四年；王宜林和古學進已被提起公訴。