前沿觀察：年節嚴把“廉潔關”

數據來源：中央紀委國家監委網站（圖源：人民網） 中評社北京1月7日電／據人民日報報導，近日，中紀委印發通知，要求各級紀檢監察機關做好2025年元旦春節期間正風肅紀工作。



每一個節點都是對作風建設的一次考驗。一段時間以來，各級紀檢監察機關準確把握歲末年初“四風”問題的特點，堅決落實嚴的措施、釋放嚴的信號，不斷加固中央八項規定堤壩。



花樣“翻新”，“打法”更新



深挖徹查“四風”頑疾



前不久，江西省撫州市紀委監委駐市交通運輸局紀檢監察組負責人鄒永豐帶隊到市直相關部門開展暗訪。



“近年來，一些不正之風換上‘馬甲’，千方百計逃避監督。”鄒永豐說。對相關單位的風險點進行梳理分析後，他決定把單位傳達室作為切入點，重點關注“多人給某名黨員幹部郵寄快件”“一人給多名黨員幹部郵寄快件”等情況，檢查有無違規收送名貴特產和禮品禮金行為。



“暗訪中發現，有人將現金裝入信封，交給一名疑似某市直單位工作人員。”鄒永豐說，這一線索被立即上報給市紀委監委黨風政風監督室。目前，這一問題線索已核查屬實，相關責任人受到嚴肅處理。



“廉不廉看過年，越是臨近節假日，越要綳緊弦。我們緊盯違規吃喝、違規收送禮品禮金等享樂主義、奢靡之風問題，開展多輪次、全覆蓋明察暗訪，對頂風違紀行為露頭就打。”撫州市紀委監委相關負責人說。



2024年9月查處22313起，10月查處22603起，11月查處28327起……中央紀委國家監委連續135個月公布全國查處違反中央八項規定精神問題情況月報數據。從數據來看，歲末年初“違規收送名貴特產和禮品禮金”“違規吃喝”“違規發放津補貼或福利”等問題的查處數量，較平常明顯升高。如今，什麼問題突出就重點整治什麼問題，各級紀檢監察機關深挖徹查“四風”頑疾，以鐵的紀律持續淨化節日風氣。



“車輛並沒有去過巴中，卡裡怎麼有在巴中加過油的記錄？”之前，四川省成都市青白江區紀委監委大數據監督平台發出一條異常情況預警信息。當地紀委監委幹部隨即分析發現，該公車存在諸多疑點：加油地點不在日常工作範圍內，本應加92號汽油的公務車多次加95號汽油……



經進一步調查瞭解到，大彎街道工作人員劉某某利用職務之便，先後12次用公務加油卡為其私車加油。劉某某承認了公卡私用的事實，受到政務記過處分。



“元旦、春節出游需求旺盛，容易出現公車私用、私車公養等情況。”青白江區紀委監委相關負責人表示，“四風”問題花樣“翻新”，監督執紀“打法”更新。當地紀委監委研發公車監管數據比對程序，讓監督執紀更加精準有效，讓“四風”頑疾無處可藏。

