繼承拜登外交政策？特朗普政府應審慎而行

1月6日在美國華盛頓拍攝的美國國會大廈外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據中國日報報導，儘管離任日期將至，但美國拜登政府當下仍在鞏固大西洋對岸盟友、調整其構建的“印太夥伴關係”。而據拜登政府的“外交一把手”所言，拜登政府的苦心布局，是為了確保未來權力交接、新總統繼任後，不把真空地帶留給中國。



當地時間1月3日，英國《金融時報》發表了一篇對美國現任國務卿布林肯的專訪。專訪中，這位美國外交“一把手”回顧稱，過去四年里自己最滿意的外交成果就是重塑了美國的盟友關係，稱拜登政府構建了“連接大西洋與太平洋的聯盟”，他還表示，當下，聯合各國來共同制衡中國，比“任何以往時候都更具價值”。



他的這番言論，或許可以解釋為何就在卸任前夕，拜登政府高級成員們仍要進行最後一番外訪。布林肯4至9日將訪問韓國、日本和法國。現任美國總統國家安全事務助理沙利文5至6日訪問了印度，而拜登本人據悉將在9至12日出訪意大利。



法國與意大利是歐盟的兩大重要成員，在對華政策上展現出了戰略自主性。去年，迫於壓力，歐盟對中國產電動汽車徵收了“反補貼”關稅，目前中國正在嘗試勸說這兩國重新審視其在這一問題上的立場。



在本次接受《金融時報》專訪時，布林肯也進行了一番暗示，以促使歐盟加入美國構建的反對中國陣營。他還表示，出於某些原因，美國才對眾多中國實體進行了制裁，但實際上，這些都是美國為阻撓中國在高科技領域與其競爭所扯出的幌子。要想打壓中國的科技發展，這些手段可謂“不可或缺”。通過這一系列操作，拜登政府也成功地轉移了歐盟的注意力，讓歐盟幾乎忘記了，美國才是從俄烏衝突中獲得巨大利益的唯一一方。



布林肯對韓國與日本的訪問，以及沙利文的印度之行，也恰好都踩在了一個關鍵節點上——近期，這些國家與中國的關係都出現了積極的改善跡象，此前，他們與中國的關係曾在拜登政府的“苦心經營”下跌入低穀。此外，沙利文這趟值得擔憂的印度之行，或預示著在中印兩國在妥善處理邊境問題上達成一系列共識後，美國政府正意圖在兩國之間製造新的隔閡。

