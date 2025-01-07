中評社北京1月7日電／網評：解除陸配公職 民進黨當局意欲何為



來源：大公報 作者：朱穗怡



島內前南投縣議員史雪燕因具有大陸配偶（陸配）的身份，遭民進黨當局指控違反島內“國籍法”，在去年12月被解除議員公職。消息一出，輿論嘩然，紛紛批評民進黨當局歧視陸配，剝奪陸配的合法參政權。然而，此事的詭異之處還在於史雪燕的議員任期早在2022年12月結束，當時是民進黨蔡英文政府執政，若有問題，為何要等到2024年5月民進黨賴清德政府上台後才大張旗鼓地“撤銷公職”？



據說，家鄉在河北省的史雪燕於1999年在北京認識現在的台灣夫婿，婚後搬到台灣南投縣居住，2007年年底取得台灣地區身份證，至今在島內生活了25年。2018年史雪燕由國民黨提名參選南投縣議員，以第3高票落選。2021年8月前南投縣議員游宏達涉及貪瀆案被解職，史雪燕隨後遞補上任，成為台灣第一位有陸配身份的縣議員。2022年12月25日，其任期屆滿。



根據台灣地區法規，公職人員不得具有“雙重國籍”，若當選，應於就職前辦理放棄“其他國籍”，並於就職日起一年內完成相關程序及取得證明文件。由於島內相關法律具有“一中”精神，兩岸同屬一個中國，史雪燕無需放棄“中國國籍”。此外，她已於2007年放棄大陸戶籍，符合擔任島內公職的資格。而且史雪燕的任期是發生在蔡政府任內，若其遞補與島內法律相抵觸，為何當時蔡政府在史雪燕擔任議員期間或卸任後沒有對她作出處理？如今賴政府“秋後算賬”，背後的目的很不簡單。



賴清德去年“520”就職上任時就公然叫囂“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“台獨”謬論，當時兩岸輿論認為，“獨”性較強的賴清德絕不會只是說說而已，任內可能會推動“法理台獨”。果然，上月賴當局就搬出“國籍法”，以史雪燕沒有放棄“中國國籍”為由解除其公職。儘管史雪燕已經卸任兩年，但賴當局仍不依不饒，目的就是要拿史雪燕事件開刀，從法理上實施“台獨”理念，在執法上把兩岸視為“兩個國家”、把大陸視為“外國”。可見，民進黨當局已經不滿足只在文化、教育、宗教等方面“去中國化”，正逐步在法制法規方面進一步強化“台獨”理念。這是極其危險的信號，將使本已緊張的兩岸關係更加惡化。