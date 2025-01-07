紐約州法院拒絕中止特朗普“封口費”案宣判

共和黨支持者在美國佛羅里達州勞德代爾堡觀看特朗普發表講話的電視畫面。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，美國紐約州最高法院法官胡安·梅爾尚6日決定，拒絕美國候任總統特朗普方面提出的中止“封口費”案宣判的動議。



特朗普代理律師5日提出動議說，特朗普方面就“封口費”案啟動上訴程序將帶來刑事審判程序的自動中止。即便沒有自動中止，法院也應讓包括宣判在內的所有懸而未決的司法程序立即中止。



梅爾尚說，作為“封口費”案原告一方的曼哈頓地區檢方6日對“自動中止說”及“立即中止”的動議表示反對。



據美國廣播公司報導，特朗普方面6日在紐約一家上訴法庭就曼哈頓地區檢方和梅爾尚拒絕特朗普總統豁免權動議提起上訴。



梅爾尚3日決定，將於本月10日就特朗普所涉“封口費”案作出判決，特朗普須親自出庭或視頻出庭以接受判決。



紐約市一個由12人組成的陪審團在2024年5月30日裁定，特朗普為隱瞞2016年美國總統選舉期間向一名成人電影女演員支付13萬美元“封口費”一事，偽造商業記錄，違反紐約州相關法律，所涉及的34項刑事指控成立。該案判決日期最初被定為2024年7月11日，後被推遲到當年11月26日，11月22日又被無限期推遲。梅爾尚在2024年12月16日確定這一有罪裁定依然有效並拒絕撤銷該裁定。