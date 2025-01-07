中評社北京1月7日電／網評：風腐同查同治 鏟除腐敗土壤



來源：大公報 作者：馬浩亮



習近平總書記在中央紀委四次全會上指出，“要深入推進風腐同查同治”，“堅持正風肅紀反腐相貫通，以‘同查’嚴懲風腐交織問題，以‘同治’鏟除風腐共性根源。”這是反腐敗向縱深挺進的重要新部署。



“風”指的是不正之風，“腐”則是腐敗問題。二者有區別又有聯繫。不正之風具有共性、普遍性，已經廣泛暴露在表面；腐敗問題則是諸多腐敗個案，深層次隱藏，由紀檢監察機關深挖查辦。



腐敗問題違紀違法，程度更嚴重，情節更惡劣。不正之風屬於作風問題，突出表現是“四風”，即形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風，雖然在性質和程度上相對較輕，但其危害絕不可小覷。不僅損害黨政機關的形象和公信力，而且許多官員正是在“風”的問題擦邊、踩線，最終滑向“腐”的深淵。



典型例子就是中石油原董事長王宜林。早在2016年，中紀委就通報了王宜林等3名省部級幹部違反中央八項規定，公款吃喝等問題。但其仍不知收斂。2024年，王宜林因嚴重違紀違法接受審查調查，被開除黨籍，移送司法。



2024年7月，中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，明確提出“健全不正之風和腐敗問題同查同治機制”。習近平總書記此次在中紀委全會上又專門予以強調，為新階段紀檢監察工作“敲黑板”“劃重點”。