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世界糧食計劃署強烈譴責以軍槍擊其車隊
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2025-01-07 12:35:59
中評社北京1月7日電／據新華社報導，世界糧食計劃署6日發表聲明，強烈譴責以色列軍隊5日在加沙地帶加沙幹河檢查站附近向其車隊開槍射擊。聲明說，這是一起不可接受的“可怕事件”，所幸沒有造成人員受傷。
聲明說，該車隊由3輛車組成，載有8名工作人員，車上有明顯的世界糧食計劃署標識。“該車隊儘管已經獲得以色列當局的所有必要許可，但仍遭到以方射擊，至少16發子彈擊中車輛。”
世界糧食計劃署敦促各方尊重國際人道主義法，保護平民生命，並允許人道主義援助安全通行。
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