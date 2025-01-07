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朝鮮成功試射新型高超音速導彈
http://www.CRNTT.com   2025-01-07 12:25:49


導彈發射現場畫面（圖片來源：新華社/朝中社）
　　中評社北京1月7日電／據新華社報導，朝鮮6日試射新型高超音速中遠程彈道導彈。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩通過視頻監控系統觀看了導彈試射活動，並表示此次試射充分證明該導彈系統的實效性。

  

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