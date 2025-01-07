婺劇《三打白骨精》亮相加拿大

1月5日，中國浙江婺劇藝術研究院演員在加拿大多倫多表演婺劇《三打白骨精》。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，1月5日，在加拿大多倫多舉行的2025“歡樂春節”海外戲曲春晚——中國戲曲名家經典唱響多倫多活動中，中國浙江婺劇藝術研究院攜經典劇目《三打白骨精》登台亮相。