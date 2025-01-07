中國舞蹈晚會《舞從東方來》在洛杉磯登場

1月4日，表演者在美國洛杉磯音樂中心進行表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，由中國東方演藝集團精心打造的大型舞蹈專場晚會《舞從東方來》4日晚在美國洛杉磯音樂中心舉行。晚會以其獨特的東方藝術魅力和深厚的中華文化內涵贏得現場觀眾熱烈掌聲與喝彩。



整場晚會以傳統與創新交織的藝術呈現，為觀眾奉獻了一場視覺與心靈的盛宴。從敦煌壁畫中翩翩起舞的飛天，到北宋畫院的文人雅趣；從江南水鄉的婉約清麗，到科技時代的勃勃生機……晚會通過精妙的編排，全方位展現了中國舞蹈藝術的多元風貌以及中華優秀傳統文化在新時代煥發出的蓬勃生機與活力。



東方演藝集團編導韓真在接受新華社記者採訪時表示，希望通過凝聚東方藝術精髓的演出讓世界看到中國古典之美以及當代中國之熱情，努力向全世界展示中國的歷史與文化。



晚會的美方承辦人表示，東方演藝集團此次攜經典劇目赴美，相繼在聖迭戈、洛杉磯和紐約等主要城市巡演，以藝術為媒進一步深化中美文化交流與合作。



洛杉磯舞蹈愛好者、電影業工作者戴夫在晚會結束後對新華社記者表示，已經很久沒有看到如此精彩的舞蹈表演了，中國人以其藝術水準和藝術創造力而聞名，此次演出的完美和對細節的一絲不苟令人贊嘆。來自加州大學洛杉磯分校的凱瑟琳說，雖然東西方文化有許多差異，但是“表演的優雅和精致將我帶到一個美麗和愉悅的世界”。