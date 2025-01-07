灰色地帶觀察：美國高校網課“兩大怪象”

中評社北京1月7日電／據新華社報導，2020年新冠疫情暴發讓美國高等學府的網課外包漸成潮流，部分高校就經濟效益和社會效益的權衡出現“偏差”，導致網課出現兩大怪現狀：一些頂著光環的名校冠名賣課、賺得盆滿鉢滿；而在美國工作簽證H－1B供不應求的背景下，部分外籍留學生鑽政策漏洞，借網課名義換取留居美國的“另類學生簽證”，學校則借此廣開財源。



高校冠名賣課值得嗎



美國不少名校的網課設置出勤率、作業和考試等考核指標，通常不設學位。據《紐約時報》報導，奧巴馬政府時期，美國教育部放鬆了對高校和網課承包商利潤分成的限制，網課外包由此一發不可收拾。通過報稅資料可發現，一些知名高校把網課承包商列為本校主要承包商，高校會對外包網課保持一定影響力，但不會明確其擁有絕對控制權或絕對責任。

2020年新冠疫情暴發後，美國高校網課外包進程顯著加快。目前，全美至少有600所大學和學院涉足網課外包，公立大學中有超過三分之一出於預算控制和增加收入等考慮，將網課冠名外包。如此一來，每名學生每學一門課程，高校和承包商獲利總數可達數千美元。



總體而言，大多數美國高校的網課執行比較規範，效果不錯，但也有少部分高校忽視網課質量，個別學校甚至將學生帶向歧途。例如《生活大爆炸》背景地加州理工學院，該校以自然科學及工程學著稱，在美國民眾心中堪稱“殿堂級”高校。然而，部分人卻因其盛名而上當。



46歲的雷蒙德·蘇爾來自科羅拉多州丹佛市房貸行業，他本想交9000美元學費參加加州理工的雲計算“訓練營”培訓後轉行，沒想到“他們只想要我們的錢”。這個雲計算“訓練營”為期12周，目的是幫助初學者掌握網絡安全技能，從而找到高薪、熱門的科技類崗位入職。



蘇爾接受媒體採訪時忿忿地說，“訓練營”雖然在加州理工官網張貼廣告，結業證書也印著該校橘色標識，然而培訓幾乎與這所名校毫不沾邊。他的網課授課老師住在密西西比州，有時網課上到一半人就沒影了。更誇張的是，還有個別網課課程協調員居然人在印度。

按照媒體報導說法，不少人的遭遇與蘇爾類似。究其原因，這些“問題網課”實際由一家名為“簡單學”的公司主導。成立於2010年的“簡單學”與眾多知名高校有合作記錄。以加州理工為例，該校所設50門網課中有8門與“簡單學”相關，每年招收大約500名學生。



網課已成為加州理工重要營收業務。該校至少連續七年每年創收以10億美元計。同樣“業績喜人”的“簡單學”則獲黑石集團注資2.5億美元，目前招收的學生已突破500萬人。只是，加州理工等知名高校為了賺錢而通過冠名將課程全盤外包，“賤賣”學校的牌子，這種操作值得嗎？



一些政府官員和專家認為，此類情況尤其傷害努力凑齊學費、希冀知識助力人生的低收入家庭學子，高校則在一定程度上背離了創校辦學的宗旨和初衷，淪為企業牟利的“幫凶”。加利福尼亞州其他高校也暴露類似問題。為此，州政府已對由多所分校構成的公立加州大學系統發出警告，要求校方對涉足網課教育的企業施以更嚴格監管。美國教育部也承諾修改有關條款，確保高校外包網課質量過關。

