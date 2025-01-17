中評數據：香港社會擔心財赤隱憂

圖1 自2018年以來香港社交媒體涉財赤議題的討論聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港1月17日電/新一份財政預算案即將發表，香港特區政府於2024年12月15日正式就此展開公眾諮詢。財政司司長陳茂波早前曾表示，預計2024-25年度的財政赤字將較去年初預算案公布的481億翻倍，達至千億左右，在香港社會引發一片譁然。雖然財政司後來對該赤字數字有所調整，將其重估至千億以下，但輿論對財赤的討論熱度並未消減。中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據以及官方機構統計數字後得出結論：香港市民對於特區政府財政狀況的焦慮情緒上升，擔心赤字缺口持續擴大會致財政儲備進一步萎縮，更有甚者憂慮香港已出現結構性財赤，主流民意傾向主要透過節流手段以減少赤字、恢復收支平衡。



如圖1所示，早於2024年初，香港社交媒體涉財赤議題的討論熱度就曾出現一波猛漲，主要是因為當時最新發表的財政預算案預計將連續三年錄得赤字，令香港社會出現不少擔心特區政府陷入財困的聲音。而至去年12月，財政司將早前估算的481億赤字大幅提升至千億級別，更進一步加深了香港市民對財赤的焦慮與不安；儘管最新的赤字估算已調降至少於千億，但社交媒體對於財赤議題的聲量與關注度卻持續高企，社會聚焦近年來屢屢出現龐大赤字的原因，並關心可以採取哪些切實可行的手段以盡快減赤。

