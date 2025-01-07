限制提鋰相關技術出口對鋰電產業有何影響

中評社北京1月7日電／據新華社報導，商務部2日發布關於《中國禁止出口限制出口技術目錄》調整公開徵求意見的通知，其中包含擬新增限制鋰電池正極材料制備技術與提鋰相關技術出口。如何看待此次目錄調整？對我國鋰電產業發展有哪些影響？圍繞外界關切，記者專訪了中國有色金屬工業協會鋰業分會副會長張江峰。



記者瞭解到，目錄明確規定了禁止和限制出口技術的範圍，以及相應的控制要點。對此，張江峰認為，目錄是完善技術出口管理體系、確保技術出口活動符合國家法律法規和政策導向的重要依據。



“通過限制某些技術的出口，可以保護本國的核心技術和產業安全，這是國際上的通行做法。同時，也為技術出口企業合法合規開展國際技術交流合作提供了明確指導。”張江峰說。



他進一步介紹，通過優化技術出口目錄，將更有效地利用國內外資源，推動科技創新和產業升級，促進相關產業健康、可持續發展。



一方面，目錄能夠有效保護鋰電領域的知識產權，引導企業根據產業發展規律推動技術出口有序升級，防止技術洩露和濫用，保護我國國內產業的比較優勢，維持技術研發的持久動力；另一方面，允許符合條件的技術有序出口，有助於規範引導企業“走出去”開拓國際市場，促進國際經濟技術合作穩步發展，實現互利共贏。



針對目錄是否會限制中國企業對外投資這一問題，張江峰說，關於鋰電領域的技術本次列入了限制類，企業可以按照《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《禁止出口限制出口技術管理辦法》，向省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得許可後正常開展對外投資或者技術合作。需要注意的是，目錄未列明的自由類技術，出口後也應當按照國家有關規定進行合同登記備案。