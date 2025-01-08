1月7日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月8日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月7日主持例行記者會，並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：昨晚，2025年金磚主席國巴西表示，印度尼西亞已成為金磚正式成員。本月1日，哈薩克斯坦、馬來西亞、古巴、玻利維亞等多國成為金磚夥伴國。不少媒體認為金磚國家邁入“大金磚合作”的新時代，對下步全球南方團結合作、完善全球治理髮揮重要影響。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：中方熱烈歡迎新成員加入金磚大家庭。



金磚合作機制誕生於新興市場國家和發展中國家群體性崛起的歷史大潮中，符合國際社會對維護世界和平、促進共同發展、完善全球治理的期待。成立近20年來，金磚國家人口已占全球近一半，經濟總量占比超三成，對世界經濟增長貢獻率超過50%。金磚合作機制代表性、感召力、影響力不斷提升，已經成為促進全球南方團結合作的重要平台、推動全球治理體系變革的重要力量。



中方願與金磚各國一道，秉持開放包容、合作共贏的精神，促進“大金磚合作”高質量發展，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。“大金磚合作”大有可為、未來可期！



法新社記者：美國財政部長耶倫今天同中國國務院副總理何立峰舉行視頻會議。美國財政部稱，耶倫對中國政府支持的人士開展惡意網絡攻擊活動表達關切，中方對上述言論有何回應？



郭嘉昆：關於這次視頻通話，中方已經發布了消息稿，請你查閱。有關具體問題，請向主管部門詢問。