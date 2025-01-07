“銀發族”戀上健身房

中評社北京1月7日電／據人民日報報導，展開雙臂、邁開步子、調整姿勢……在寧夏回族自治區銀川市興慶區麗景街雙莊社區運動健康中心的舞蹈室里，64歲的周春華正與同伴們一起練舞。“來這里鍛煉的老年人很多，我交了不少朋友。”運動健康中心開業後，周春華成了常客。



雙莊社區黨委書記杜貝介紹，這座運動健康中心由一處閑置的二層樓房改建而成。從堆滿雜物的閑置空間，到寬敞明亮的健身中心，離不開當地政府的支持和相關企業的幫助。調研評估場地、申報項目、粉刷牆面、鋪設運動地膠、安裝健身器材……一項項工作有條不紊地進行。如今，雙莊社區運動健康中心不僅配備了50餘件各類健身器械，還設有乒乓球室、體能訓練區、智慧體測區、老年人活動區、舞蹈室等5個功能區。“在大家的共同努力下，這里煥發了新生機，成為社區居民的休閑樂園。”杜貝說。



“以前我總在家待著，不愛運動。自從家門口有了健身房，我養成了鍛煉身體的好習慣。”家住雙莊社區的顧春燕52歲，她幾乎每天都到運動健康中心鍛煉身體，“我的腰不太好，醫生曾建議多做拉伸，以前只能在家借助門框拉一拉，現在我可以在這里用專業器械練習了。”



在規劃之初，健康中心充分考慮到各類人群尤其是老年人、殘疾人的需求，打造了中老年人器材健身區，並配備適老化智慧健身器材，免費開放了乒乓球室和舞蹈室。運動健康中心運營工作人員崔銳介紹，中心借助“互聯網＋健身”系統，不僅可以為老年人提供體質測試、科學健身指導、運動康復訓練、健康知識普及等服務，還可以通過運動健康數字化平台分析健康狀況，開展風險篩查，建立健康檔案，生成健身方案，提高老年人運動的安全性和有效性。



銀川市體育局相關負責人柳靜介紹，社區運動健康中心是銀川市體育局2024年打造的“運動促進健康”重點民生項目之一，截至2024年底，銀川市已建成22家社區運動健康中心，“今後，我們將陸續選址、新建一批社區運動健康中心，讓更多市民在家門口就能健身，讓‘體育便民圈’成為群眾的‘幸福生活圈’。”