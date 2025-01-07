從古老到現代　刻錄印刷技藝彰顯時代新韵

中評社北京1月7日電／據央視新聞報導，從印刷傳承到文脈賡續，紀錄片《雅印風華》以全新的視角帶領觀眾認識印刷本身以及版本儲存的意義，探討印刷技術如何改變世界文明、融入美好生活。



2024年，中法建交60周年之際，“中國歷代繪畫大系”法國宋畫特展在法國巴黎夏約宮啟幕，紀錄片的講述便是從這場極具歷史意義的文化交流活動展開。該片借印刷完成了兩種呼應和抵達。



我們正在將文化資源優勢轉化為文化發展優勢——“中國歷代繪畫大系”歷時20年，在印刷術誕生的地方使用全新的印刷技藝製作成册，並為12405件（套）中國歷代繪畫精品建立精準的數字化檔案。



它昭示著不論何時科學技術都是促進文化產業發展的重要力量——過去，法國文豪雨果將印刷術視為“人類表達方式的全面革新”“人類智慧的庇護所”；而今，中國用頂級的印刷技藝完美呈現散落全球的丹青，匯聚出磅礴的文化震撼力。



從印刷傳承到文脈賡續，紀錄片以全新的視角帶領觀眾認識印刷本身以及版本儲存的意義，從收藏在博物館里的書畫文物到陳列於廣袤大地上的歷史遺跡，從書寫於古籍中的文字密碼到因印刷改變的各個行業，該片探討印刷技術如何改變世界文明、融入美好生活。



紀錄片分上下兩集，精巧且不失深刻，旋律高昂、能量充沛地講述中國文化產業發展傳承的新故事，增進了觀眾對印刷文化的深層次理解，豐富了文化產業紀錄片的表現形式和文化內涵。



從古老到現代



印刷推動文明賡續遠播



在中華文明的歷史長河中，印刷術閃耀著智慧與傳承的光芒，在提升中華民族創造力、增強中華民族凝聚力等方面起到了獨特的作用。衹有全面深入瞭解中華文明的歷史，才能更有效地推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。紀錄片運用多角度、多方面表現手法，既條理清晰梳理印刷技術源遠流長的發展脈絡，又有的放矢輻射至因印刷改變的千行百業，由此勾連起整個文化產業。