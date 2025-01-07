撬動金融“活水”　助力鄉村全面振興

中評社北京1月7日電／據人民日報報導，“大火車開到了符離集，符離集端出的是燒雞……”地處京滬鐵路沿線的宿州市埇橋區符離集鎮，因白居易的一句“離離原上草”家喻戶曉，又因一道符離集燒雞名揚四海。



隨著時代的發展，符離集燒雞憑借互聯網從當年綠皮火車上的美食，走上了更多家庭的餐桌。燒雞產業做大做強的背後，精準有效的金融服務，統籌支持縣域富民產業、鄉村建設等重點領域，提升“三農”領域信貸產品適配性，營造出良好的農村金融環境。



為了讓燒雞“飛”得更遠，1992年，符離集劉老二燒雞第三代管理人劉勇奎退伍回鄉專門從事燒雞運營，優化管理體制、改革生產設備、改進鹵制工藝，銷售渠道從“提籃小賣”擴展到線下推廣和線上銷售。截至2024年底，劉老二燒雞在宿州市區擁有30家直營門店。



正是這些遍布大街小巷的燒雞直營門店，成為劉老二燒雞與銀行機構的合作起點。



“燒雞都是當天鹵制當天銷售，即使是採用真空包裝，保質期也都在7天到1個月，大多是當天拿貨、當天銷售、當天回款，資金流動方面沒有壓力，倒是每日直營店的賬目核算讓人頭疼。”據劉勇奎介紹，店鋪日間各自收款，日終統一匯總至公司，每日核算工作量大，難度也大。



當地銀行機構在上門走訪中瞭解到劉勇奎的情況，向其推薦了商戶收單服務，並請第三方軟件公司按照燒雞門店的需求量身打造了收銀系統，實現公司對門店賬目的實時核對，不僅有效減輕了工作量，對賬準確率也大幅提升。



2022年，劉勇奎有了新身份——符離鎮符北村黨總支第一書記。作為民營企業老板任村第一書記後，劉勇奎通過“公司﹢合作社﹢家庭農場﹢農戶”的形式，在全村建立產業利益聯結機制，打造燒雞產業聯合體，帶領村民成立養雞、種植專業合作社，在本村扶持了一批有養殖基礎、種植基礎的專業戶。