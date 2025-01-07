交通部門多措並舉保春運通暢

中評社北京1月7日電／據人民日報報導，近日，《國家數據基礎設施建設指引》（以下簡稱《指引》）公開發布，引發各界關注。至此，我國開啟新一輪以數據為中心的數字基礎設施布局。



《指引》明確，建立覆蓋政府、行業、企業等主體及國家、省、市、縣等層級的全國一體化的分布式數據目錄，形成全國數據“一本賬”，支撐跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的數據有序流通和共享應用。



為了更好地推進國家數據基礎設施建設，工業和信息化部信息通信發展司副司長孫姬在由國家數據局舉辦的新聞發布會上回答人民網記者提問時表示，近年來，工業和信息化部持續推進網絡設施演進升級，為數字經濟蓬勃發展築牢堅實底座。



具體而言，主要開展了三方面工作：



一是有序拓展了網絡覆蓋廣度和深度。截至2024年11月底，5G基站總數達419.1萬個，比上年末淨增81.5萬個，具備千兆網絡服務能力的10G PON端口數達2792萬個，比上年末淨增489.6萬個，實現從“市市通千兆、縣縣通5G”到“縣縣通千兆、鄉鄉通5G”的跨越。二是穩步增強網絡互聯能力。圍繞國家算力樞紐節點，不斷拓寬集群之間的直達鏈路帶寬，帶寬已達923Tbps（太比特每秒），400G端口數量也大幅增加至9000個。開通了南寧、太原、哈爾濱等27個國家級互聯網骨幹直聯點，杭州、上海、深圳、中衛和武漢等5個新型互聯網交換中心有序建設運營。三是持續提升算力供給水平。截至2024年9月底，我國在用算力中心超過880萬標準機架，算力總規模達268EFLOPS（每秒百億億次浮點運算，以FP32單精度計算）。



如何更好發揮網絡設施的支撐作用？



“網絡和算力是國家數據基礎設施建設的重要支撐，算網協同發展為充分釋放數據要素價值提供了有力保障。”孫姬表示，下一步，工業和信息化部將加強與國家發展改革委、國家數據局協作，按照“點、鏈、網、面”的工作思路體系化推進相關工作，持續提升算網綜合供給能力。主要包括4方面：



一是穩步推動優化算力布局，實現算力中心“單點提質”。按需推動算力設施建設，加強智算等資源供需匹配，深化算力設施、網絡質量等統籌監測，優化市場資源要素配置，提升資源利用效率。鼓勵算力中心使用綠電等能源，實現低碳發展；