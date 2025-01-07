中評社北京1月7日電／網評：“周五下班來中國過周末”正成為潮流



來源：中國網 作者：鄧海建



周五下班打個“飛的”到上海過周末，正成為韓國青年群體的新潮流。自2024年11月8日中國對韓國公民試行免簽政策以來，每逢周末，上海各大網紅景點的韓語“濃度”便上升。



上海機場邊檢站公布的數據顯示，截至2024年12月下旬，該站2024年已累計查驗入出境外國人超過760萬人次，同比增加110%，其中來自日本、韓國、美國的外國人數量位居前三。



走一走、看一看，實地旅遊更能讓各國人民直觀感受一個可信、可愛、可敬的中國形象。這段時間以來，上海的熱點景區和標誌性建築附近，似乎“長滿”了韓國人，“走在外灘，隨時能聽到韓語”“一場容納900人的演出，來了大概300名韓國觀眾”……有人說，這是因為從韓國乘機飛到中國，最短只需要一個多小時，現在又免去了辦理簽證的複雜手續和費用，讓韓國赴華游需求得以釋放。也許，免簽政策只是一根引線，“中國好玩”才是讓韓國遊客走出家門的魅力之源。



不只是韓國，不僅在上海。如今，中國的大好河山隨處可見外國遊客，外國博主上傳的中國游視頻比比皆是……從去年夏天開始，不論是國內還是國外，“China Travel”頻頻登上熱搜。高鐵速度、便捷支付、無人駕駛、花式美食，外國人近距離感受到了一個真實、立體、全面的中國。從“敲門請進來”到“開門迎進來”，越來越多的外國人來到中國，越來越多的中國人走向世界。國之交在於民相親，民相親在於心相通。從“周五下班來中國”到“隨時決定來中國”，煙火人間的溫暖中國，讓人流連，更叫人沉醉。